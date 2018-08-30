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«Центр управления расследованиями» прекратил свою деятельность
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«Центр управления расследованиями» прекратил свою деятельность 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин заявил, что ЦУР прекратил свою деятельность.
"Всем, кто нас читал и смотрел. ЦУРа больше нет. И меня как главного редактора. Не могу больше написать ни слова о том, что не связано с убийством наших друзей в Африке. Это не профессиональная деформация. Просто не хочу думать ни о чем другом", — написал Коняхин в Telegram-канале ЦУРа.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР «практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится». В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.
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