Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе

На авидебошира, ударившего стюардессу, завели дело

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении дебошира, который устроил драку на борту самолета, следовавшего из Москвы в Душанбе, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, вечером в среду во время выполнения рейса авиакомпанией «Уральские авиалинии» один из пассажиров начал вести себя крайне неадекватно. Бортпроводница сделала ему замечание, после этого он встал с кресла и направился за ней, нанеся при этом сотруднице авиакомпании удар кулаком в область головы.

«После произошедшего агрессивный пассажир стал угрожать находившимся на борту авиалайнера людям, якобы заложенной на борту бомбой. Оценив ситуацию, командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам», — рассказала представитель следствия.

Хулиган был задержан, он — гражданин Таджикистана 1993 года рождения. В ближайшее время ему определят меру пресечения.