Умер Александр Завелион

Умер один из сценаристов телепередачи «Городок» Александр Завелион

Сатирик, один из авторов юмористической телепередачи "Городок" Александр Завелион умер в Одессе в возрасте 58 лет. Об этом в среду сообщил Всемирный клуб одесситов.

"Прощание с Александром Завелионом состоится 31 августа (пятница) в 11:00 на Таировском кладбище", — говорится в сообщении. — От всех нас, от всей Одессы выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Саши".

Александр Завелион был сценаристом ряда выпусков программы "Городок", автором команды КВН "Джентльмены ОГУ", создателем путеводителя "Юмористической карты Одессы".