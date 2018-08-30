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Умер Александр Завелион
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Умер один из сценаристов телепередачи «Городок» Александр Завелион 

ТАСС + ещё 8 31 минуту назад
Фото: facebook.com
Сатирик, один из авторов юмористической телепередачи "Городок" Александр Завелион умер в Одессе в возрасте 58 лет. Об этом в среду сообщил Всемирный клуб одесситов.
"Прощание с Александром Завелионом состоится 31 августа (пятница) в 11:00 на Таировском кладбище", — говорится в сообщении. — От всех нас, от всей Одессы выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Саши".
Александр Завелион был сценаристом ряда выпусков программы "Городок", автором команды КВН "Джентльмены ОГУ", создателем путеводителя "Юмористической карты Одессы".
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