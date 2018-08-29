Нашли под окнами: загадочная гибель вице-президента комбината

Топ-менеджер Новолипецкого металлургического комбината Бруно Чарльз Де Куман трагически погиб в центре Москвы : его тело обнаружил возле Дома на набережной случайный прохожий. Предполагается, что вице-президент компании выпал из окна. СК Москвы выясняет обстоятельства происшествия.

Следственный комитет Москвы проводит доследственную проверку по факту гибели Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльза Де Кумана. Топ-менеджер комбината погиб, выпав при невыясненных обстоятельствах из окна девятого этажа знаменитого «Дома на набережной», расположенного в Москве на улице Серафимовича

«По факту смерти мужчины на улице Серафимовича проводится доследственная проверка», — сказала представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова агентству ТАСС. Имя погибшего она не назвала.

Ранее о гибели топ-менеджера НЛМК Бруно Чарльза Де Кумана сообщили СМИ. «Де Куман — подданный Бельгии , он снимал квартиру на улице Серафимовича и проживал там один, его семья — за рубежом», — рассказал источник в правоохранительных органах ТАСС.

«По словам водителя, он привез Де Кумана на улицу Серафимовича, они собирались ехать дальше, топ-мендежер поднялся в квартиру и выпал из окна», — добавил собеседник агентства.

Ранее агентство сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что у дома номер 2 по улице Серафимовича было обнаружено тело человека, который, по всей видимости, упал с большой высоты. «Тело мужчины обнаружено возле дома 2 на улице Серафимовича с признаками, характерными для падения с высоты», — сказал собеседник агентства. При этом отмечалось, что бригаду «Скорой помощи» вызвал прохожий — в 16:06 медики констатировали смерть мужчины.

В группе НЛМК подтвердили кончину вице-президента. «С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман (Dr. Bruno Charles De Cooman). Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Бельгийский ученый Бруно Чарльз Де Куман стал вице-президентом по исследованиям и разработкам Новолипецкого металлургического комбината в июне 2017 года — именно тогда группа ввела в штатное расписание эту должность. Он занимался координацией работы исследовательских центров всех производственных площадок компании. Кроме того, в его обязанности входили разработка инновационных видов продукции и совершенствование процессов.

В октябре 2017 года Бруно Чарльз Де Куман получил почетную премию имени Адольфа Мартенса (Adolf Martens Memorial Steel Lecture) за исследование свойств высокопрочных сталей. Награждение состоялось 10 октября на международной конференции Material Science & Technology 2017 в Питтсбурге в США. На конференции Бруно де Куман представил свое исследование «Механическое двойникование формуемых прогрессивных сталей повышенной прочности».

До назначения в группу НЛМК Бруно Чарльз Де Куман занимался научными исследованиями и разработками в области материаловедения в ведущих мировых промышленных лабораториях и научно-исследовательских центрах.

У него был богатый опыт научных исследований, связанных с усовершенствованием металлургических процессов, Де Куман занимался разработкой новой продукции для автомобилестроения, энергетического комплекса, машиностроения и других отраслей промышленности, связанных с металлургией.

Он прошел долгий путь ученого. С октября 1975 года по июнь 1980-го Бруно Чарльз Де Куман изучал инженерное дело в университете Гента. Затем с 1980 по 1982 посвятил себя изучению физики твердого тела в Сиракузском университете в США. Докторскую степень он получил в престижном Корнеллском университете в США — там ученый специализировался на материаловедении и прикладной физике.

В 1987 году Бруно Чарльз Де Куман возглавил исследовательский центр корпорации Philips, с 1990-го по 2000-й проработал в отделе исследований и разработок крупнейшей металлургической компании мира ArcelorMittal.

В 2000 году он ушел в преподавание, заняв должность профессора в университете Гента в Бельгии. В 2006-м отправился в Южную Корею работать в Пхоханском университете науки и технологии.

Предпоследним местом работы ученого стала Колорадская горная школа — в этом научно-исследовательском центре он в 2012 году выступал в качестве приглашенного специалиста. В 2017 году Бруно Чарльз Де Куман пришел в Новолипецкий металлургический комбинат на должность вице-президента.