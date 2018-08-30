В ХМАО задержали сбежавшего из колонии заключённого

46-летнего мужчину искали сотрудники не только УФСИН, но и других силовых ведомств. В итоге его задержали в Нижневартовске через несколько часов после побега. Он уже возвращён в колонии.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Заключённый был осуждён по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Суд приговорил его к трём годам в колонии-поселении. В Сургут мужчина прибыл в феврале 2018 года. За побег Уголовный кодекс предусматривает наказание до четырёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Курганской области заключённый сбежал из колонии-поселения, спустившись из окна по простыням.