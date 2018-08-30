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В ХМАО задержали сбежавшего из колонии заключённого
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В ХМАО задержали сбежавшего из колонии заключённого 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ханты-Мансийском автономном округе задержали заключённого, сбежавшего из сургутской колонии №17, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону.
46-летнего мужчину искали сотрудники не только УФСИН, но и других силовых ведомств. В итоге его задержали в Нижневартовске через несколько часов после побега. Он уже возвращён в колонии.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.
Заключённый был осуждён по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Суд приговорил его к трём годам в колонии-поселении. В Сургут мужчина прибыл в феврале 2018 года. За побег Уголовный кодекс предусматривает наказание до четырёх лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Курганской области заключённый сбежал из колонии-поселения, спустившись из окна по простыням.
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