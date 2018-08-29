Обвиняемый по делу о гибели 14-летней девочки арестован

Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели 14-летней девочки Владислава Каньшина, передает телеканал Москва 24. Под арестом он пробудет до 27 октября.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели девочки 2003 года рождения, тело которой обнаружили 26 августа вблизи жилого дома на улице Подвойского.

29 августа полиция предъявила Каньшину обвинения по двум новым статьям.

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 августа после употребления алкогольных напитков и запрещенных средств, девочка вступила с мужчиной в половой контакт. Вместе они принимали наркотики, а через непродолжительное время девочке стало плохо.

Мужчина побежал в аптеку, а вернувшись, обнаружил, что девочка умерла. Он вызвал скорую помощь и вынес подростка на улицу. Затем вернулся в квартиру. На место происшествия приехали полицейские, которые пришли в квартиру к мужчине — там, а также по месту его жительства провели обыски.

Криминальный характер смерти подростка не подтвердился. Предварительной причиной смерти несовершеннолетней является асфиксия неясного происхождения.