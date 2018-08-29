Ещё
Топ-менеджер крупной компании странно погиб в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топ-менеджер крупной компании странно погиб в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве погиб топ-менеджер компании НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) Бруно Чарльз Де Куман, передает Telegram-канал Mash.
Он занимал в компании должность вице-президента по исследованиям и разработкам.
Бруно Чарльз Де Куман выпал из окна 9 этажа квартиры в «Доме на набережной» на улице Серафимовича. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
По данным Mash, Де Куман снимал в этом доме квартиру. В момент трагедии внизу его ждал знакомый. По его словам, Де Куман сказал, что ему надо на несколько минут подняться домой, а затем выпал из окна.
В НЛМК подтвердили гибель топ-менеджера.
«С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам Группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман», — говорится в заявлении комбината.
Комментарии27
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США раскрыли «секрет» Кремля в Прибалтике26
Лавров заявил о крупном провале США127
Набиуллина пропала. Россияне в панике174
«Президент всех объединил»525
Кремль восхитился «смелым поступком» Путина130
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
00:21
«Битва» французских и английских рыбаков попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение