Топ-менеджер крупной компании странно погиб в Москве

Он занимал в компании должность вице-президента по исследованиям и разработкам.

Бруно Чарльз Де Куман выпал из окна 9 этажа квартиры в «Доме на набережной» на улице Серафимовича. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

По данным Mash, Де Куман снимал в этом доме квартиру. В момент трагедии внизу его ждал знакомый. По его словам, Де Куман сказал, что ему надо на несколько минут подняться домой, а затем выпал из окна.

В НЛМК подтвердили гибель топ-менеджера.