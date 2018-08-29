Топ-менеджер крупной компании странно погиб в Москве 

В Москве погиб топ-менеджер компании НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) Бруно Чарльз Де Куман, передает Telegram-канал Mash.
Он занимал в компании должность вице-президента по исследованиям и разработкам.
Бруно Чарльз Де Куман выпал из окна 9 этажа квартиры в «Доме на набережной» на улице Серафимовича. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
По данным Mash, Де Куман снимал в этом доме квартиру. В момент трагедии внизу его ждал знакомый. По его словам, Де Куман сказал, что ему надо на несколько минут подняться домой, а затем выпал из окна.
В НЛМК подтвердили гибель топ-менеджера.
«С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам Группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман», — говорится в заявлении комбината.