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Легкомоторный самолёт упал под Тюменью
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Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Тюменской области 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Flickr / null0
Пилоты вертолёта Ми-8 обнаружили упавший легкомоторный самолёт в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Самолёт обнаружен в районе озера Летнее», — цитирует представителя ведомства Интерфакс.
Как отмечается, в настоящее время к месту ЧП вылетели спасатели.
25 июля сообщалось, что легкомоторный самолёт Cirrus, который направлялся из Новосибирска в Томск, пропал во время полёта, на его поиски направлен вертолёт Ми-8.
Позднее стало известно, что самолёт был обнаружен на территории Новосибирской области.
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