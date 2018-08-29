Легкомоторный самолёт упал под Тюменью

Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Тюменской области

Пилоты вертолёта Ми-8 обнаружили упавший легкомоторный самолёт в Тюменской области . Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Самолёт обнаружен в районе озера Летнее», — цитирует представителя ведомства Интерфакс.

Как отмечается, в настоящее время к месту ЧП вылетели спасатели.

25 июля сообщалось, что легкомоторный самолёт Cirrus, который направлялся из Новосибирска в Томск, пропал во время полёта, на его поиски направлен вертолёт Ми-8.

Позднее стало известно, что самолёт был обнаружен на территории Новосибирской области.