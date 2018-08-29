В СК раскрыли детали дела о смерти девочки в Москве

В СК рассказали подробности по делу о смерти девочки в Москве

Следствие не нашло криминальных признаков в смерти 14-летней девочки, умершей после дозы "запрещенных веществ" в Москве , однако установлены факты развратных действий сексуального характера, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Ранее в ГСУ СК по Москве РИА Новости рассказали, что утром в воскресенье у дома по улице Подвойского нашли мертвой девочку 2003 года рождения без видимых телесных повреждений. По информации следствия, в ночь с субботы на воскресенье она находилась в квартире с мужчиной 1974 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", подозреваемый задержан.

Как сообщила Иванова, в ходе расследования уголовного дела "обстоятельств, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не установлено".

"По факту смерти несовершеннолетней в центре Москвы установлены факты совершения в отношении потерпевшей развратных действий сексуального характера", — сказала она.

В связи с этим в отдельное производство выделено уголовное дело, в рамках которого мужчина обвиняется в половом сношении и развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Проходит ли подозреваемый по делу об убийстве, не сообщается.

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 августа девочка находилась в квартире с подозреваемым. После употребления алкоголя и запрещенных средств она вступила с ним в половой контакт. Кроме этого, установлено, что девочка и ранее приходила в гости к обвиняемому и вступала с ним в половую связь.

Как сообщила Иванова, в ходе допроса подозреваемый признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.