Ещё
В СК раскрыли детали дела о смерти девочки в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СК рассказали подробности по делу о смерти девочки в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие не нашло криминальных признаков в смерти 14-летней девочки, умершей после дозы "запрещенных веществ" в Москве, однако установлены факты развратных действий сексуального характера, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
Ранее в ГСУ СК по Москве РИА Новости рассказали, что утром в воскресенье у дома по улице Подвойского нашли мертвой девочку 2003 года рождения без видимых телесных повреждений. По информации следствия, в ночь с субботы на воскресенье она находилась в квартире с мужчиной 1974 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", подозреваемый задержан.
Как сообщила Иванова, в ходе расследования уголовного дела "обстоятельств, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не установлено".
"По факту смерти несовершеннолетней в центре Москвы установлены факты совершения в отношении потерпевшей развратных действий сексуального характера", — сказала она.
В связи с этим в отдельное производство выделено уголовное дело, в рамках которого мужчина обвиняется в половом сношении и развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Проходит ли подозреваемый по делу об убийстве, не сообщается.
По данным следствия, в ночь с 25 на 26 августа девочка находилась в квартире с подозреваемым. После употребления алкоголя и запрещенных средств она вступила с ним в половой контакт. Кроме этого, установлено, что девочка и ранее приходила в гости к обвиняемому и вступала с ним в половую связь.
Как сообщила Иванова, в ходе допроса подозреваемый признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.
Последние новости
Снижение повышения. Что изменится в пенсионной реформе "Предатель Макрон" заговорил цитатами из Путина Как банки обманывают получателей кредитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров заявил о крупном провале США65
Набиуллина пропала. Россияне в панике153
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»675
Тест: Угадайте, где Медведев39
Перед посольством России в Киеве устроили кладбище59
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
00:21
«Битва» французских и английских рыбаков попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение