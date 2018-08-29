В Крыму задержали банду вымогателей

Полиция задержала вымогателей 500 тысяч евро у бизнесмена из Крыма

Сотрудники МВД совместно с коллегами ФСБ и Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном нападении и вымогательстве у бизнесмена в Алуште порядка 500 тысяч евро, сообщила представитель МВД Ирина Волк

В мае в Алуште злоумышленники, угрожая оружием, насильно посадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Избив потерпевшего, они отобрали у него 2,3 миллиона рублей и потребовали передать им еще 500 тысяч евро, потом отпустили для сбора необходимой суммы, отмечает региональное ГУ МВД.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из г. Сочи и Республики Крым, а также ФСБ России и Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения на предпринимателя", — сообщила Волк.

Следственным отделом ОМВД России по Алуште возбуждено уголовное дело о разбое.

Одновременно по делу в Сочи и в Московской области были задержаны трое выходцев из стран ближнего зарубежья и гражданин России. Обнаружены и изъяты травматический пистолет с двумя магазинами и патронами к нему, мобильные телефоны, сим-карты, рация и маска, а также ювелирные изделия, похищенные у потерпевшего, сообщили в МВД РФ.

Суд арестовал подозреваемых, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.