Бизнесвумен нашли мертвой в ведре в Петербурге

В Константиновском парке Санкт-Петербурга прохожие нашли тело жительницы Ростовской области с тремя предсмертными записками. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, женщину обнаружили утром 28 августа. Труп заметили у дерева в районе пресс-центра.

Тело находилось в вертикальном положении с ведром под ногами. При женщине нашли водительское удостоверение и три записки, адресованные полиции, матери женщины и ее дочерям. О чем в них идет речь, не уточняется.

Погибшей оказалась 47-летняя уроженка Ростовской области, которая до 2017 года возглавляла местную компанию по торговле лекарствами.

По данным Konkretno.ru, тело женщины висело на дереве, а ведро было опрокинуто. Труп увидел бизнесмен, проезжавший на машине в сторону Финского залива. Издание отмечает, что в записках женщина просила прощения у родных и призвала никого не винить в ее смерти.