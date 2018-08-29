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Бизнесвумен нашли мертвой в ведре в Петербурге
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Бизнесвумен нашли мертвой в ведре в Петербурге 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Константиновском парке Санкт-Петербурга прохожие нашли тело жительницы Ростовской области с тремя предсмертными записками. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, женщину обнаружили утром 28 августа. Труп заметили у дерева в районе пресс-центра.
Тело находилось в вертикальном положении с ведром под ногами. При женщине нашли водительское удостоверение и три записки, адресованные полиции, матери женщины и ее дочерям. О чем в них идет речь, не уточняется.
Погибшей оказалась 47-летняя уроженка Ростовской области, которая до 2017 года возглавляла местную компанию по торговле лекарствами.
По данным Konkretno.ru, тело женщины висело на дереве, а ведро было опрокинуто. Труп увидел бизнесмен, проезжавший на машине в сторону Финского залива. Издание отмечает, что в записках женщина просила прощения у родных и призвала никого не винить в ее смерти.
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