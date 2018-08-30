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На МКАД у безработного отобрали 5 млн рублей
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В Москве у безработного украли более пяти миллионов рублей 

РИА Новости + ещё 10 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Четверо вооруженных людей в масках на МКАД в Москве разбили молотком стекло автомобиля Kia и забрали у пассажира сумку с 5,1 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
"В полицию поступило сообщение от неработающего водителя автомобиля Kia о разбое на 6-м километре МКАД. Установлено, что по данному адресу четверо неизвестных в масках на машине Hyundai белого цвета преградили дорогу автомобилю заявителя, после чего молотком разбили заднее правое стекло Kia", — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
В ведомстве добавили, что нападавшие, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили у безработного пассажира машины 1999 года рождения сумку с 5,1 миллиона рублей и скрылись.
Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного в особо крупном размере.
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