Подростки избили пытавшихся разнять их мужчин

«Стрелка» российских подростков закончилась избиением взрослых мужчин, пытавшихся ее прекратить. Видео инцидента опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте» Андрей Бутов.

На кадрах видно, как двое подростков дерутся, о чем, судя по всему, договорились заранее. Также на месте драки присутствуют их сверстники, дающие друзьям советы.

В какой-то момент за кадром становятся слышны голоса не только подростков, но и взрослых мужчин. Позже их обладатели появляются в кадре, пытаясь прекратить драку.

Друзья дерущихся молодых людей призвали мужчин не вмешиваться в конфликт, однако те не послушались. После этого сразу двое подростков начали избивать одного из мужчин, а затем в драку вмешались второй мужчина и еще около пяти подростков. В итоге один из мужчин потерял сознание, а подростки сбежали.

По информации НТВ, драка произошла в Тобольске, а местные полицейские уже связались с автором видео и проводят проверку инцидента.