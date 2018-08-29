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Подростки избили пытавшихся разнять их мужчин
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Подростки избили пытавшихся разнять их мужчин 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из видео
«Стрелка» российских подростков закончилась избиением взрослых мужчин, пытавшихся ее прекратить. Видео инцидента опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте» Андрей Бутов.
На кадрах видно, как двое подростков дерутся, о чем, судя по всему, договорились заранее. Также на месте драки присутствуют их сверстники, дающие друзьям советы.
В какой-то момент за кадром становятся слышны голоса не только подростков, но и взрослых мужчин. Позже их обладатели появляются в кадре, пытаясь прекратить драку.
Друзья дерущихся молодых людей призвали мужчин не вмешиваться в конфликт, однако те не послушались. После этого сразу двое подростков начали избивать одного из мужчин, а затем в драку вмешались второй мужчина и еще около пяти подростков. В итоге один из мужчин потерял сознание, а подростки сбежали.
По информации НТВ, драка произошла в Тобольске, а местные полицейские уже связались с автором видео и проводят проверку инцидента.
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