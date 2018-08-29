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В Москве таксист скрылся с ребенком пассажирки
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В Москве таксист уехал с ребенком пассажирки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские ввели план "Перехват" для розыска такси, водитель которого уехал с малолетним ребенком пассажирки на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
"Поступило сообщение о том, что таксист уехал вместе с ребенком пассажирки, которая вышла из автомобиля на Щелковском шоссе. Был введен план "Перехват", машину задержали", — рассказали в пресс-службе управления.
В ведомстве добавили, что ребенок в момент задержания автомобиля спал в машине на заднем сидении. По данному факту проводится проверка. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, ребенку один год и восемь месяцев.
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