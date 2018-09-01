Сбежавших из детсада детей нашли в другом конце Магадана

В Магадане два пятилетних мальчика сбежали с территории детсада №67, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону. Детей нашли волонтёры через три часа в другом конце города.
Мальчиков передали родителям.
«Следствие намерено тщательно установить все обстоятельства данного происшествия, определить степень ответственности не только воспитателя, но руководителя детского сада», — отметили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время проводится процессуальная проверка.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку детсада после побега трёх воспитанников.