Сбежавших из детсада детей нашли в другом конце Магадана

В Магадане сбежавших из детсада детей нашли в другом конце города

В Магадане два пятилетних мальчика сбежали с территории детсада №67, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону. Детей нашли волонтёры через три часа в другом конце города.

Мальчиков передали родителям.

«Следствие намерено тщательно установить все обстоятельства данного происшествия, определить степень ответственности не только воспитателя, но руководителя детского сада», — отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводится процессуальная проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку детсада после побега трёх воспитанников.