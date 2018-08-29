Автобус с россиянами не доехал до аэропорта в Турции

СМИ: одиннадцать туристов из РФ пострадали в ДТП в Анталье

По меньшей мере 11 российских туристов пострадали в среду в результате аварии в провинции Анталья на юге Турции . Об этом сообщает газета Milliyet.

Автобус перевозил 25 граждан РФ из Белека в аэропорт. На одной из дорог в него въехал грузовой автомобиль, в результате чего автобус упал в водный канал. При ДТП также ранения получили водители двух транспортных средств.