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Автобус с россиянами не доехал до аэропорта в Турции
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СМИ: одиннадцать туристов из РФ пострадали в ДТП в Анталье 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Milliyet
По меньшей мере 11 российских туристов пострадали в среду в результате аварии в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщает газета Milliyet.
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Автобус перевозил 25 граждан РФ из Белека в аэропорт. На одной из дорог в него въехал грузовой автомобиль, в результате чего автобус упал в водный канал. При ДТП также ранения получили водители двух транспортных средств.
Представитель генконсульства РФ в Анталье подтвердил корреспонденту ТАСС факт аварии и добавил, что "все живы, всем была оказана медицинская помощь".
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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