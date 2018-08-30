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Женщину-призрака в Техасе нашли рядом с трупом
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Женщину-призрака в Техасе нашли рядом с трупом 

Российская Газета + ещё 1 32 минуты назад
Фото: EPA
Таинственная незнакомка, прозванная в американских СМИ "женщиной-призраком", была найдена целой и невредимой, сообщает washingtontimes.com.
Согласно заявлению Управления шерифа округа Монтгомери, женщина, чье имя не разглашается, была найдена в среду в доме рядом с трупом ее бойфренда.
В полиции заявили, что она является жертвой домашнего насилия. Ее обнаружили после того, как в полицию позвонили соседи жертвы. После того, как полицейские взломали дверь в дом, они обнаружили внутри испуганную женщину и 49-летнего белого мужчину, чье имя также не называется. "Предполагаемая причина смерти — огнестрельное ранение", — заявили в управлении шерифа.
Напомним, что о женщине-призраке впервые заговорили после того, как в американские масс-медиа попала видеозапись того, как некая женщина в 3.20, одетая в белую футболку с разломанными наручниками на запястьях, звонит в дом одного из жителей Техаса, а затем стремительно убегает. Чуть позже такой же эпизод повторился на пороге дома еще одного местного жителя.
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