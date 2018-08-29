В Греции пассажиров эвакуировали с горящего парома

В греческом порту завершилась эвакуация пассажиров горящего парома

Эвакуация в порту Пирея пассажиров парома "Элефтериос Венизелос", на котором произошел пожар, завершилась, сообщил замминистра торгового флота Нектариос Санториниос телеканалу Skai.

"К счастью, нет раненых, были только некоторые незначительные инциденты", — сказал замминистра.

Эвакуация продолжалась более двух часов.

По словам Санториниоса, сейчас делается все для того, чтобы полностью потушить пожар. Чиновник также сказал, что владельцам машин будет выплачена страховка.

"По нашим оценкам, повреждены не все автомобили. Страховые компании судостроительной компании получат компенсацию", — сказал он.

Пассажирский паром "Элефтериос Венизелос" в 22.00 вторника отплыл из Пирея в порт Ханья на Крите. На борту были 875 пассажиров, 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых машин. Около полуночи в гараже начался пожар, и паром вернулся в Пирей. Пассажиров эвакуировали по пожарным лестницам.

По предварительным данным, в гараже загорелся грузовик. Сработала автоматическая система пожаротушения и не дала огню распространиться на все судно.