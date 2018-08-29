В Нью-Йорке из-за пчел перекрыли Таймс-сквер

NY Post: в Нью-Йорке из-за пчел перекрыли площадь Таймс-сквер

Рой пчел, состоящий, по некоторым оценкам, из тысячей особей, облепил одну из тележек по продаже хот-догов в самом центре Нью-Йорка — на площади Таймс-сквер. Об этом сообщила газета New York Post.

Authorities cordon off section of Times Square to respond to a massive group of bees that are swarming a hot dog stand.



Watch live: https://t.co/qd86Ic9lOV pic.twitter.com/R0GJXBle4W— ABC News (@ABC) 28 августа 2018 г. По ее данным, полиции пришлось перекрыть площадь, чтобы сократить риск того, что насекомые будут атаковать прохожих. Сотрудник полиции в защитном снаряжении и со специальным вакуумным устройством собрал пчел с зонтика тележки. Отмечается, что пчелы будут доставлены в другое, подходящее для них место.

По сведениям газеты, в результате происшествия никто не пострадал. Пока не известно, откуда в центре Нью-Йорка появилось столько пчел и что их привлекло к палатке с хот— догами.