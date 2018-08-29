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В Нью-Йорке из-за пчел перекрыли Таймс-сквер
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NY Post: в Нью-Йорке из-за пчел перекрыли площадь Таймс-сквер 

ТАСС 1 час назад
Фото: Twitter
Рой пчел, состоящий, по некоторым оценкам, из тысячей особей, облепил одну из тележек по продаже хот-догов в самом центре Нью-Йорка — на площади Таймс-сквер. Об этом сообщила газета New York Post.
По ее данным, полиции пришлось перекрыть площадь, чтобы сократить риск того, что насекомые будут атаковать прохожих. Сотрудник полиции в защитном снаряжении и со специальным вакуумным устройством собрал пчел с зонтика тележки. Отмечается, что пчелы будут доставлены в другое, подходящее для них место.
По сведениям газеты, в результате происшествия никто не пострадал. Пока не известно, откуда в центре Нью-Йорка появилось столько пчел и что их привлекло к палатке с хот— догами.
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