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Вора в законе Пызу обстреляли из гранатомета
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Вора в законе Пызу обстреляли из гранатомета 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: primecrime.ru
Внедорожник RangeRover, в котором, предположительно, находился вор в законе Рауль Барцба, известный в криминальных кругах, как Пыза, был обстрелян из гранатомета в городе Гудаута (Абхазия) ночью 27 августа. Об этом в среду, 29 августа, сообщает портал «Наша Абхазия».
«По сообщению главы абхазской милиции Гарри Аршба, возле машины был найден гранатомет, из которого, предположительно, и был произведен обстрел внедорожника. По факту обстрела ведутся оперативно-следственные работы», — отмечает издание.
18 июня сообщалось, что вор в законе Кахабер Парпалия (Каха Гальский), держатель российского воровского «общака», принял решение передать его часть Пызе. По данным информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», речь идет о деньгах, которые, в основном, идут от поборов с продавцов орехов и не превышают нескольких десятков тысяч долларов.
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