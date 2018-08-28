Террористы задержали тысячи сторонников перемирия

«Террористы задержали более 2 тысяч "неблагонадежных", которых считают сторонниками заключения договоренностей с сирийскими властями», — рассказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

Он добавил, что Москва призывает главарей боевиков в Идлибе сдаться, и сохранение статус-кво неприемлемо, передает РИА Новости

Небензя также сообщил, что обсудит с генсеком ООН возможные провокации с химоружием на сирийской территории.

До этого в российском Министерстве обороны заявили, что США наращивают вооружение и готовят удар по Сирии. Пентагон ответил на обвинения российского Минобороны в подготовке авиаудара по Сирии. По словам его представителя, заявления о том, что США стягивают силы для нанесения ракетного удара, не соответствуют действительности.