Ещё
В перестрелке в Дагестане пострадали полицейские
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ходе перестрелки в Дагестане пострадали двое полицейских 

Lenta.ru + ещё 30 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двое полицейских получили ранения в перестрелке в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД республики, передает РИА Новости.
Инцидент произошел около 23.00 мск 29 августа в районе населенного пункта Тотурбийкала. Сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов, после чего неизвестный открыл огонь. Преступнику удалось скрыться.
Стражи порядка были доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает.
Введен план «Перехват», весь личный состав ОМВД по Хасавюртовскому району поднят по тревоге.
18 февраля в дагестанском Кизляре 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу по прихожанам церкви, когда они выходили из храма после воскресной службы. В результате пять человек погибли, четверо пострадали. Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками Росгвардии. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Последние новости
Выявлен новый признак скорой смерти Названы самые популярные уродливые вещи Появилось видео с отдыха Путина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин признал масштабную коррупцию во власти289
Определена самая вымирающая от пьянства страна114
Москву «опозорили» на весь мир554
Глобусы с российским Крымом привели к скандалу74
США взяли Крымский мост на прицел227
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:38
Нашли под окнами: загадочная гибель вице-президента комбината
Происшествия Статьи
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение