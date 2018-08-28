В сети появились фото напавшего на воинский эшелон авторитета Жданчика

В соцсетях опубликованы фото криминального авторитета по прозвищу Жданчик — одного из напавших на воинский эшелон в Забайкалье. Снимки во вторник, 28 августа, размещены в паблике «Инцидент | Иркутск » в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что следовавший на учения «Восток-2018» эшелон Центрального военного округа (ЦВО) закидали камнями около 10 человек.

По предварительным данным, напавшие на военный эшелон на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье были связаны с криминальным миром. Часовой застрелил одного из нападавших по прозвищу Жданчик.

Он вместе с друзьями отмечал свой день рождения в кафе у вокзала, после чего у компании произошел конфликт с военными и она попыталась прорваться к эшелону. В ответ на это часовой открыл огонь; погиб именинник, еще один человек получил ранение.

Представители Восточного военного округа сообщили, что применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил РФ.