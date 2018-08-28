Ещё
Появились фото напавшего на воинский эшелон авторитета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети появились фото напавшего на воинский эшелон авторитета Жданчика 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: страница «Инцидент | Иркутск» во «ВКонтакте»
В соцсетях опубликованы фото криминального авторитета по прозвищу Жданчик — одного из напавших на воинский эшелон в Забайкалье. Снимки во вторник, 28 августа, размещены в паблике «Инцидент | Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что следовавший на учения «Восток-2018» эшелон Центрального военного округа (ЦВО) закидали камнями около 10 человек.
По предварительным данным, напавшие на военный эшелон на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье были связаны с криминальным миром. Часовой застрелил одного из нападавших по прозвищу Жданчик.
Он вместе с друзьями отмечал свой день рождения в кафе у вокзала, после чего у компании произошел конфликт с военными и она попыталась прорваться к эшелону. В ответ на это часовой открыл огонь; погиб именинник, еще один человек получил ранение.
Представители Восточного военного округа сообщили, что применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил РФ.
Последние новости
Выявлен новый признак скорой смерти Названы самые популярные уродливые вещи Появилось видео с отдыха Путина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев вернулся394
АУЕ, братишка: подростки напали на людей в Петербурге192
Российский бизнесмен покончил с собой90
В Кремле отреагировали на «американскую» куртку Путина81
В Лондоне проходит массовая эвакуация79
Видео
02:46
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
00:56
В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
В мире
00:20
Подробности атаки на российский воинский эшелон
Происшествия
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
02:28
Парк 50-летия Октября открыли на юго-западе
Новости Москвы
00:40
Telegram пошел на уступки спецслужбам
Наука и техника Интернет
01:29
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Общество Новости Москвы
00:49
Стали известны подробности о новой украинской ракете
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение