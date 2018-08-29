Лев напал на дрессировщика в московском цирке

Лев напал на дрессировщика во время репетиции в цирке

Лев укусил дрессировщика Алексея Макаренко во время репетиции перед фестивалем "Идол — 2018 в Большом Московском цирке. Об этом передает Агентство "Москва"

"Все артисты хотят завоевать признание жюри и занять первое место на фестивале, поэтому зачастую они перебарщивают с контактированием с животными. Макаренко доверился льву и подошел к нему на слишком близкое расстояние. Хищник не удержался и укусил его за руку", — поделилась заместитель гендиректора цирка Татьяна Запашная.

В настоящее время Алексея Макаренко направили в больницу номер 23 на Таганку из-за сильного отека.

"Мы нашли хороших гнойных хирургов, потому что у дрессировщика начинается нагноение. Обычно рваные раны не зашивают и они очень долго гноятся. У хищников зубы и когти инфицированы, так как никто им их не чистит", — отметила замдиректора цирка.

Она уточнила, что артист, не смотря на случившееся, болеть не настроен и планирует принять участие в выступлении вместе с напавшим на него львом. Также Запашная подчеркнула, что безопасности зрителей на фестивале ничего не угрожает, так как они будут смотреть представление через клетку.

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