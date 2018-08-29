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Лев напал на дрессировщика в московском цирке
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Лев напал на дрессировщика во время репетиции в цирке 

Москва24 + ещё 9 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Лев укусил дрессировщика Алексея Макаренко во время репетиции перед фестивалем "Идол — 2018 в Большом Московском цирке. Об этом передает Агентство "Москва".
"Все артисты хотят завоевать признание жюри и занять первое место на фестивале, поэтому зачастую они перебарщивают с контактированием с животными. Макаренко доверился льву и подошел к нему на слишком близкое расстояние. Хищник не удержался и укусил его за руку", — поделилась заместитель гендиректора цирка Татьяна Запашная.
В настоящее время Алексея Макаренко направили в больницу номер 23 на Таганку из-за сильного отека.
"Мы нашли хороших гнойных хирургов, потому что у дрессировщика начинается нагноение. Обычно рваные раны не зашивают и они очень долго гноятся. У хищников зубы и когти инфицированы, так как никто им их не чистит", — отметила замдиректора цирка.
Она уточнила, что артист, не смотря на случившееся, болеть не настроен и планирует принять участие в выступлении вместе с напавшим на него львом. Также Запашная подчеркнула, что безопасности зрителей на фестивале ничего не угрожает, так как они будут смотреть представление через клетку.
Ранее из квартиры на Ленинском проспекте сбежали 20 змей. Пресмыкающихся увезли на передержку до выяснения обстоятельств.
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