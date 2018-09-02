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На демонстрациях в Хемнице задержаны около 300 человек
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Полиция в Хемнице задержала в ходе протестов около 300 человек 

ТАСС + ещё 76
Стражи порядка задержали не менее 300 человек во время субботних демонстраций в городе Хемниц (федеральная земля Саксония). Такие данные приводятся в ночь на воскресенье на официальном сайте местной полиции.
"Полиция задержала около 300 человек. По всей видимости, они пытались внедриться в группу сторонников партии "Альтернатива для Германии". Полиция предотвратила столкновение различных групп", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе протестов произошли многочисленные столкновения с полицией.
Стражи порядка также уточнили число участников различных митингов в городе — 9,5 тыс. Ранее сообщалось о 8 тыс. демонстрантов. Их безопасность обеспечивали 1,8 тыс. правоохранителей.
Протесты в Хемнице вспыхнули еще 26 и 27 августа после того, как в ночь на 26 августа в городе от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, их ему нанесли два мигранта из Сирии и Ирака, которые были впоследствии арестованы.
После убийства в центре Хемница на акцию протеста против преступности среди мигрантов собрались около 800 человек, в том числе ультраправые. Акция переросла в беспорядки, которые повторились и на следующий день.
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