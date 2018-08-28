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Над Японским морем едва не произошла трагедия из-за НАТО
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Над Японским морем едва не произошла трагедия из-за НАТО 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Двум лайнерам китайской авиакомпании China Southern Airlines пришлось экстренно снизить высоту из-за опасности столкновения с неопознанным самолетом в небе над Дальним Востоком, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Утром, около 11:00 (местного времени) воздушные трассы гражданской авиации на высоте порядка 10 тысяч метров над Японским морем вблизи побережья Хабаровского края неоднократно нарушил неопознанный самолет. На запросы с земли он не реагировал», — сказал источник агентства.
Предположительно, речь идет о самолете-разведчике НАТО, совершавшем разведывательный полет в нейтральных водах вдоль побережья Хабаровского края.
Экипажи двух направляющихся в Японию лайнеров China Southern Airlines по согласованию с диспетчерами приняли решение изменить эшелоны полета.
Другие источники пока не подтверждают информацию об угрозе столкновения лайнеров China Southern Airlines с неопознанным самолетом.
Комментарии11  Ещё 2 источника 
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