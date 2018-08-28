Над Японским морем едва не произошла трагедия из-за НАТО

Двум лайнерам китайской авиакомпании China Southern Airlines пришлось экстренно снизить высоту из-за опасности столкновения с неопознанным самолетом в небе над Дальним Востоком, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Утром, около 11:00 (местного времени) воздушные трассы гражданской авиации на высоте порядка 10 тысяч метров над Японским морем вблизи побережья Хабаровского края неоднократно нарушил неопознанный самолет. На запросы с земли он не реагировал», — сказал источник агентства.

Предположительно, речь идет о самолете-разведчике НАТО , совершавшем разведывательный полет в нейтральных водах вдоль побережья Хабаровского края.

Экипажи двух направляющихся в Японию лайнеров China Southern Airlines по согласованию с диспетчерами приняли решение изменить эшелоны полета.

Другие источники пока не подтверждают информацию об угрозе столкновения лайнеров China Southern Airlines с неопознанным самолетом.