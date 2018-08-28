Неопознанный иностранный самолет засекли в России

Неопознанный самолет пересек воздушные трассы в районе Владивостока

Неопознанный иностранный самолет пересек гражданские воздушные трассы южнее Владивостока , перехват не объявлялся. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Хабаровском зональном центре Единой системы организации воздушного движения.

"Это был неопознанный самолет, иностранный. В 01:05 по Гринвичу (04:05 мск, 11:05 по местному времени — прим. ТАСС) он появился в нескольких километрах от береговой черты в точке обязательного донесения. В этом месте проходят воздушные трассы для гражданских судов", — сказали в центре

По словам собеседника агентства, перехват не объявлялся, в результате самолет просто улетел.