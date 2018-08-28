Стали известны подробности атаки на российский воинский эшелон

В Забайкальском крае около 10 человек напали на воинский эшелон, передает «Интерфакс».

Около 10 человек совершили нападение на воинский эшелон, остановившийся на станции Петровский завод Петровск-Забайкальского района Забайкальского края. Нападавшие приблизились к выставленному для охраны личного состава и воинской техники караулу и начали закидывать часовых камнями, не реагируя на предупреждения и выстрелы.

В результате один из нападавших получил ранение, от которого впоследствии скончался.

Следствие установило, что погибший имел связи с криминальным миром. В тот вечер он отмечал свой день рождения в кафе у железнодорожной станции. У компании произошел конфликт с военными, прибывшими в составе эшелона, после чего местные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытались прорваться к поезду.