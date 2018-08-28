Экс-глава «Трансаэро» обвиняется в растрате

Бывший генеральный директор "Трансаэро" Александр Бурдин заочно обвиняется в растрате 1,3 млрд рублей.
Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете в связи заочным арестом Мещанским судом Москвы бывшего топ-менеджера "Трансаэро".
"В рамках расследования уголовного дела установлено, что в период с 4 марта по октябрь 2016 года невыплата установленных законом выплат 6804 работникам авиакомпании составила не менее 400 млн рублей, — сообщили в СК. — Кроме того, Бурдин с октября 2015 года по сентябрь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями, совершив ряд финансово-экономических сделок, похитил имущество путем растраты, причинив тем самым ОАО "АК "Трансаэро" ущерб на общую сумму свыше 1 млрд 300 млн рублей".