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МВД отчиталось о недопуске авиадебоширов на рейсы
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МВД отчиталось о недопуске потенциальных авиадебоширов на рейсы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 1 тысячи потенциальных дебоширов не пустили на борт воздушных судов в России за семь месяцев 2018 года, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Ярцев.
"Не допущено к авиаперевозкам больше 1 тысячи пассажиров, 89 из них привлечены к уголовной ответственности, 960 — к административной, это те потенциальные нарушители, которые могли бы составить тот послужной список из граждан, привлеченных к уголовной ответственности на борту воздушного судна", — пояснил Ярцев.
Он добавил, что за семь месяцев 2018 года на объектах гражданской авиации с воздушных судов было снято 430 авиадебоширов, 15 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. За этот же период к уголовной ответственности по статье "Хулиганство" привлекли 58 граждан, из которых 26 человек дебоширили в самолетах, 31 — на объектах железнодорожного транспорта, еще один факт хулиганства выявлен на водном транспорте.
Российские авиакомпании с 4 июня получили возможность составлять "черные списки" дебоширов и отказывать им в перевозке на один год. Основанием для внесения в "черный список" являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна (часть 6 статьи 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях); хулиганство на борту (статья 213 Уголовного кодекса РФ); действия, угрожающие безопасной эксплуатации самолета (статья 267.1 Уголовного кодекса РФ).
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