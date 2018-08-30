В Москве поймали иностранца за похищение девушки

ТАСС: последние новости

СК потребует ареста мужчины, устроившего дебош на рейсе "Уральских авиалиний" в Душанбе

В Лобне пьяный пенсионер устроил стрельбу из окна дома, ранив ребенка

В Москве введен план "Перехват" после вооруженного нападения на водителя на МКАД