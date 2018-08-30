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В Москве поймали иностранца за похищение девушки
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В Москве задержан иностранец, похитивший девушку ради выкупа в $180 тыс. 

ТАСС + ещё 3 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции Москвы задержали 37-летнего приезжего из ближнего зарубежья, который похитил девушку и требовал за ее освобождение более $180 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
"В полицию поступило сообщение от 61-летней москвички, по словам которой, ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее 24-летняя дочь похищена, а для ее возвращения необходимо уплатить денежные средства в размере свыше $180 тыс. ", — сказали в ведомстве.
После этого патрульные полицейские приступили к патрулированию района Тропарево-Никулино, где, предположительно, произошло преступление. В ходе патрулирования они обнаружили автомобиль, в салоне которого происходила борьба. Заметив полицейских, водитель отпустил девушку, а сам попытался скрыться. Сотрудникам МВД пришлось открыть огонь на поражение, в результате чего злоумышленник был ранен.
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). В суд в ближайшее время поступит ходатайство об аресте подозреваемого, которому грозит до пяти лет лишения свободы.
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