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В Крыму нашли источник напугавшего жителей выброса
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В Крыму установили источник выбросов загрязняющих веществ 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Власти Крыма установили источник загрязняющих веществ в атмосфере городов Армянск и Красноперекопск, по предварительным данным, выброс произошел на химзаводе "Крымский Титан", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко заявлял, что на севере полуострова из-за выброса неизвестного вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В Армянск экстренно выехала группа специалистов министерства экологии и природных ресурсов Крыма, межрегионального управления Роспотребнадзора, представители прокуратуры. Взяты пробы для соответствующих исследований. Происхождение выпавшего вещества пока не определено. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма начало проверку.
"По предварительным данным, выброс произошел на "Титане", — сказал Аксенов, отвечая на вопрос журналистов об источнике загрязняющих веществ.
Завод "Крымский титан" расположен в крымском городе Армянск в нескольких километрах от государственной границы с Украиной. Продукция завода — диоксид титана — используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев. Кроме этого, завод производит удобрения.
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