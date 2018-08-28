«Прогулка» с последствиями: что произошло в Петербурге

«Прогулка» с последствиями: банда подростков нападала на прохожих в центре Санкт-Петербурга

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу просит прокуратуру передать в ведомство уголовные дела, возбуждённые в отношении подростков, избивших двух мужчин в центре города. Вечером 24 августа группа школьников устроила дебош в Таврическом саду, затем избила двух жителей Северной столицы и, по сообщениям свидетелей, ограбила ларёк. Всего в полицию поступило 16 заявлений о нападении. Двух нарушителей удалось задержать, но вскоре они были отпущены на свободу в силу своего возраста.

В Главном следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу просят прокуратуру передать им уголовные дела, возбуждённые в отношении подростков, избивших 24 августа двух мужчин в центре северной столицы. Ранее МВД Санкт-Петербурга возбудило уголовные дела по статье 116 УК РФ «Побои» и по части 2 статьи 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору».

Инцидент получил огласку во многом благодаря соцсетям. Там пострадавшие выкладывали фото своих травм. Пользователи довольно быстро нашли следы компании — их рейд по центру культурной столицы завершился общей фотографией на фоне парикмахерской у жилого комплекса по адресу Шпалерная, 60, недалеко от Таврического дворца и памятника Феликсу Дзержинскому

Около 20:00 24 августа компания из примерно 15 человек, преимущественно моложе 16 лет, в Таврическом саду принялась переворачивать мусорные баки, выкрикивать нецензурную брань и лозунг «А. У. Е.» (Арестантский уклад един. — RT).

Прохожие пытались утихомирить молодёжь. Отдыхавший в саду вместе со знакомыми учитель гимназии сделал подросткам замечание. Молодые люди ответили угрозами, а после перешли от слов к делу: избили мужчину руками и ногами. В итоге мужчина был госпитализирован с двойным переломом челюсти.

Парни отобрали у пострадавшего деньги и телефон. Кроме того, пока одни члены банды избивали учителя, другие не давали прохожим помочь в неравной схватке. Очевидцы вызвали полицию и попытались сфотографировать подростков. Заметив телефон с включенной камерой, хулиганы стали угрожать оператору бутылкой, которую специально разбили об мусорный бак. Все телефоны они забрали себе.

«На людей, пытавшимся помочь учителю, кричали матом. Советовали не лезть, а то также будут лежать на земле», — рассказал RT очевидец.

По его словам, ситуацию спасла проезжавшая мимо скорая помощь. Подростки перепутали её сигнал с полицейской сиреной и быстро отправились искать новых жертв.

Уличные хулиганы прошли по Таврической улице, где встретили мужчину с татуировками на руках. Они потребовали объяснить значение рисунков на его теле, но мужчина отказался. Такой ответ молодых людей не устроил, они посчитали, что наколки говорят о связи прохожего с расистским движением скинхедов. Мужчина пытался избежать драки, но один из членов компании начал бить его кулаками по голове. В результате прохожему сломали нос и повредили челюсть.

В социальных сетях пользователи, наблюдавшие «прогулку» компании, пишут, что молодые люди, вероятно, были пьяны или находились под действием психотропных веществ. Они приставали фактически к каждому встречному, высмеивая внешний вид горожан. В частности, на автобусной остановке хулиганы напали на пенсионерку, но к счастью, обошлось без травм.

В социальной сети «ВКонтакте» пользователи писали, что эта же компания разгромила круглосуточный ларёк. Продавщице угрожали и, разбив окно, украли бутылки с алкоголем.

По горячим следам нарядам полиции удалось задержать двух участников группы, однако из-за возраста их отпустили. Эти подростки уже много раз оказывались в полицейском участке из-за своего поведения. Сотрудники органов внутренних дел рассказали RT, что даже узнают их в лицо.

Всего же за тот вечер в ОВД Центрального района Санкт-Петербурга было подано 16 заявлений в отношении действий молодых людей.

Интернет-пользователи уже нашли страницы хулиганов в соцсетях. На них были опубликованы записи и фотографии, в которых авторы выражают ненависть к сотрудникам полиции. Ребята не скрывали своей принадлежности к субкультуре «А. У. Е.».

Как рассказал RT пресс-секретарь СК по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов , следователи ещё не успели ознакомиться с содержанием заявлений, а потому подробностей о нападениях подростков он сообщить не может.