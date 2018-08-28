В Греции разбился военный самолет

В Греции разбился тренировочный самолет ВВС

Греция. Тренировочный самолет Т-2 греческих ВВС разбился утром во вторник возле города Спарта на Пелопоннесе, погиб один из двух пилотов, сообщает Sputnik

По данным генштаба ВВС страны, самолет выполнял учебный полет из аэропорта Каламата. В 8.50 (совпадает с московским) пилоты вынуждены были катапультироваться. Второй пилот связался с частью и сообщил, что с ним все в порядке, его уже забрали. Ведутся поиски командира экипажа, сообщил генштаб

Однако СМИ сообщили, что командир найден погибшим. Официального подтверждения этой информации пока нет.