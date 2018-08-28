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В Греции разбился военный самолет
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В Греции разбился тренировочный самолет ВВС 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Jack Guez
Тренировочный самолет Т-2 греческих ВВС разбился утром во вторник возле города Спарта на Пелопоннесе, погиб один из двух пилотов, сообщает Sputnik Греция.
По данным генштаба ВВС страны, самолет выполнял учебный полет из аэропорта Каламата. В 8.50 (совпадает с московским) пилоты вынуждены были катапультироваться. Второй пилот связался с частью и сообщил, что с ним все в порядке, его уже забрали. Ведутся поиски командира экипажа, сообщил генштаб.
Однако СМИ сообщили, что командир найден погибшим. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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