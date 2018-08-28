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Двадцать ядовитых змей сбежали из московской квартиры
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В Москве поймали двадцать змей, сбежавших из квартиры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двадцать змей, большинство из которых являются ядовитыми, сбежали из квартиры на Ленинском проспекте в Москве, сейчас пресмыкающиеся пойманы и переданы в центр передержки животных департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, сообщили в пресс-службе департамента во вторник.
"На общегородскую "горячую линию" поступил звонок — из квартиры на Ленинском проспекте уползли змеи. Специалисты МЧС и полиции выехали на место, поймали пресмыкающихся и передали в центр передержки департамента природопользования. Забрали двух китайских хабу, 16 гадюк обыкновенных, двух удавов мадагаскарских", — говорится в сообщении.
Отмечается, что хабу и гадюки являются ядовитыми видами и представляют опасность. По информации пресс-службы, сейчас состояние змей удовлетворительное. Уточняются подробности инцидента, ведется расследование.
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