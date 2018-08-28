Двадцать ядовитых змей сбежали из московской квартиры

В Москве поймали двадцать змей, сбежавших из квартиры

Двадцать змей, большинство из которых являются ядовитыми, сбежали из квартиры на Ленинском проспекте в Москве , сейчас пресмыкающиеся пойманы и переданы в центр передержки животных департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, сообщили в пресс-службе департамента во вторник. "На общегородскую "горячую линию" поступил звонок — из квартиры на Ленинском проспекте уползли змеи. Специалисты МЧС и полиции выехали на место, поймали пресмыкающихся и передали в центр передержки департамента природопользования. Забрали двух китайских хабу, 16 гадюк обыкновенных, двух удавов мадагаскарских", — говорится в сообщении. Отмечается, что хабу и гадюки являются ядовитыми видами и представляют опасность. По информации пресс-службы, сейчас состояние змей удовлетворительное. Уточняются подробности инцидента, ведется расследование.