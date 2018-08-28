У московский синагоги произошла массовая драка

В московском парке Горького рядом с синагогой произошла массовая драка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, это случилось вечером 27 августа. В драке участвовали около 20 человек.

Очевидцы вызвали полицию на место происшествия. Приехавшие правоохранители обнаружили трех участников конфликта и задержали их.

Причина конфликта пока неизвестна. Были ли в драке пострадавшие, не уточняется.

В этот же день СМИ сообщили о другой драке, в которой участвовали 20 человек. По данным «Российской газеты», конфликт произошел возле дома номер 18 по Булатниковской улице. Некоторые участники драки были вооружены. Один мужчина получил огнестрельные и ножевые ранения и попал в больницу. Полицейские задержали на месте конфликта 18 человек.