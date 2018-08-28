В Татарстане поймали бывшего борца с оргпреступностью

В Татарстане бывшего борца с оргпреступностью задержали за взятку

Фото: СК РФ

Бывший борец с организованной преступностью Ильнар Залялов задержан в Татарстане за взятку деньгами и стройматериалами на полмиллиона рублей, сообщается в канале СК РФ в WhatsApp. "Бывший начальник БОП (подразделения по борьбе с организованной преступностью — ред.) МВД по РТ (Татарстану — ред.) Ильнар Залялов подозревается в получении взятки деньгами и стройматериалами на сумму 500 тысяч рублей от двоих граждан за общее покровительство. С задержанным проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.