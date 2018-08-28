Ещё
В Татарстане поймали бывшего борца с оргпреступностью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане бывшего борца с оргпреступностью задержали за взятку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: СК РФ
Бывший борец с организованной преступностью Ильнар Залялов задержан в Татарстане за взятку деньгами и стройматериалами на полмиллиона рублей, сообщается в канале СК РФ в WhatsApp.
"Бывший начальник БОП (подразделения по борьбе с организованной преступностью — ред.) МВД по РТ (Татарстану — ред.) Ильнар Залялов подозревается в получении взятки деньгами и стройматериалами на сумму 500 тысяч рублей от двоих граждан за общее покровительство. С задержанным проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.
Последние новости
Что сказал Маккейн перед смертью "Мама штаны на вырост купила": в Сети посмеялись над Климкиным ФАС признала физическим недостатком маленькую грудь у женщин
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве151
Москва в опасности: в столицу пришла жара267
Во Флориде произошла «массовая стрельба»204
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару70
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар148
Видео
01:32
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
00:56
В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
В мире Африка
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
01:29
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Общество Новости Москвы
00:49
Стали известны подробности о новой украинской ракете
Армия Оружие
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:13
Россия зеркально ответит на новые санкции США
Политика
02:22
Опубликовано видео с отдыха Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение