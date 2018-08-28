Банда подростков устроила беспредел в центре Петербурга

Санкт-Петербурге появилась компания подростков, нападающих на прохожих и занимающихся кражами. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, вечером 24 августа сотрудники одной из петербуржских компаний устроили пикник в Таврическом саду. Через некоторое время на них напала группа из 15-20 подростков. Школьники били людей, одному мужчине сломали челюсть в двух местах и украли ценные вещи.

После этого подростки продолжили прогулку и на Кирочной улице сломали нос прохожему: им не понравились его татуировки и схожесть со скинхедами.

Пострадавшие обратились в полицию и узнали, что на подростков подано уже 16 заявлений. Двоих школьников задержали. Оказалось, что один из них должен был находиться под домашним арестом, а второй уже трижды задерживался за подобные преступления. Подростков отпустили, так как им нет 18 лет, отмечает 78.ru.

Один из пострадавших в Таврическом саду рассказал РИА Новости , что в момент нападения подростки были либо пьяны, либо находились под действием наркотиков. Знакомая школьников сообщила агентству, что компания состоит в основном из детей пьющих родителей. Они подражают культуре АУЕ и оскорбляют полицейских, а двое из них побывали в колонии за грабеж, разбой и угон.