В Германии ранены люди во время акций протеста

На востоке Германии шесть человек ранены во время акций протеста

Шесть человек легко ранены в ходе акций протеста в саксонском Хемнице, которые прошли ночью в понедельник, сообщила местная полиция.

"В целом, ночь в городе прошла спокойно", — заявил журналистам представитель ведомства, пояснив, что травмы были получены пострадавшими из-за того, что в ходе демонстраций протестующие кидали друг в друга "петарды и другие предметы".

По данным полиции, в акциях протеста в понедельник приняли участие порядка 3 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников. Обе акции прошли в центре города и завершились по требованию полиции после того, как активисты стали кидать друг в друга горящие петарды.

В саксонском Хемнице на востоке Германии в ночь на воскресенье произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. Сотни человек приняли участие в воскресенье вечером в несогласованной демонстрации в центре Хемница, в этой связи был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.