Ещё
В Германии ранены люди во время акций протеста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На востоке Германии шесть человек ранены во время акций протеста 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: АFP 2018 / Odd Andersen
Шесть человек легко ранены в ходе акций протеста в саксонском Хемнице, которые прошли ночью в понедельник, сообщила местная полиция.
"В целом, ночь в городе прошла спокойно", — заявил журналистам представитель ведомства, пояснив, что травмы были получены пострадавшими из-за того, что в ходе демонстраций протестующие кидали друг в друга "петарды и другие предметы".
По данным полиции, в акциях протеста в понедельник приняли участие порядка 3 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников. Обе акции прошли в центре города и завершились по требованию полиции после того, как активисты стали кидать друг в друга горящие петарды.
В саксонском Хемнице на востоке Германии в ночь на воскресенье произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. Сотни человек приняли участие в воскресенье вечером в несогласованной демонстрации в центре Хемница, в этой связи был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.
Подозреваемыми по делу об убийстве 35-летнего гражданина Германии в саксонском городе Хемниц проходят 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. Как сообщалось ранее, административный суд Хемница в понедельник выдал ордер на их арест.
Последние новости
Россию предложили поделить на четырнадцать макрорегионов NBC показал танец мужчин после новости о смерти Маккейна Американцы испытывают зависть и страх к "путинскому золоту"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве150
Москва в опасности: в столицу пришла жара269
Во Флориде произошла «массовая стрельба»220
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару68
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:38
Ракета летела в Россию случайно
Оружие Армия
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
08:32
Адвокат разоблачил молодую любовницу Петросяна
Шоу-бизнес
01:43
Россиян предупредили об опасности популярного курорта
Катастрофы Общество
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение