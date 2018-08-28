После дорожного конфликта задержали 18 человек

Полицейские задержали 18 человек после дорожного конфликта в Москве

Сотрудники полиции задержали 18 человек, устроивших дорожный конфликт со стрельбой в районе Бирюлево Западное на юге Москвы . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Накануне вечером в службу "02" от граждан поступило сообщение о стрельбе по адресу: улица Булатниковская, дом 18. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что произошел дорожный конфликт, в результате которого несколько участников получили серьезные травмы", — сообщили в полиции.

По данным главка, у одного из участников конфликта, 31-летнего мужчины, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и колото-резаное ранение живота. Другой мужчина в возрасте 28 лет получил огнестрельные и колото-резаные раны конечностей. Все пострадавшие госпитализированы.

Полиция начала проверку случившегося, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.