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После дорожного конфликта задержали 18 человек
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Полицейские задержали 18 человек после дорожного конфликта в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали 18 человек, устроивших дорожный конфликт со стрельбой в районе Бирюлево Западное на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.
"Накануне вечером в службу "02" от граждан поступило сообщение о стрельбе по адресу: улица Булатниковская, дом 18. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что произошел дорожный конфликт, в результате которого несколько участников получили серьезные травмы", — сообщили в полиции.
По данным главка, у одного из участников конфликта, 31-летнего мужчины, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и колото-резаное ранение живота. Другой мужчина в возрасте 28 лет получил огнестрельные и колото-резаные раны конечностей. Все пострадавшие госпитализированы.
Полиция начала проверку случившегося, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.
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