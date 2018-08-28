Самолет авиакомпании Capital Airlines совершил экстренную посадку в Макао

ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости . Самолет китайской авиакомпании Capital Airlines во вторник утром совершил экстренную посадку в аэропорту города Шэньчжэнь из-за повреждения шасси, говорится в сообщении авиакомпании.

Самолет, совершавший рейс JD5759, вылетел из Пекина в Макао в 8.17 (3.17 мск). Во время снижения в аэропорту Макао самолет столкнулся со сдвигом ветра, экипаж заподозрил наличие повреждения у шасси в связи с чем принял решение уйти на второй круг, запустил экстренный механизм реагирования и направился в аэропорт города Шэньчжэнь ", — говорится в опубликованном сообщении.

В 11.58 по местному времени самолет благополучно приземлился в аэропорту Шэньчжэня.

Все 157 пассажиров и 9 членов экипажа уже покинули борт самолета.