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Самолет авиакомпании Capital Airlines совершил экстренную посадку в Макао
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Самолет авиакомпании Capital Airlines совершил экстренную посадку в Макао 

РИА Новости + ещё 4 28 августа 2018
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. Самолет китайской авиакомпании Capital Airlines во вторник утром совершил экстренную посадку в аэропорту города Шэньчжэнь из-за повреждения шасси, говорится в сообщении авиакомпании.
Самолет, совершавший рейс JD5759, вылетел из Пекина в Макао в 8.17 (3.17 мск). Во время снижения в аэропорту Макао самолет столкнулся со сдвигом ветра, экипаж заподозрил наличие повреждения у шасси в связи с чем принял решение уйти на второй круг, запустил экстренный механизм реагирования и направился в аэропорт города Шэньчжэнь ", — говорится в опубликованном сообщении.
В 11.58 по местному времени самолет благополучно приземлился в аэропорту Шэньчжэня.
Все 157 пассажиров и 9 членов экипажа уже покинули борт самолета.
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