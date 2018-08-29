По делу о пытках в колонии прошли новые задержания

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Два сотрудника УФСИН задержаны по делу о пытках в ярославской колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два сотрудника УФСИН задержаны по новому делу об избиении заключенных в ярославской колонии, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.
Новую видеозапись из исправительной колонии №1 в Ярославле с избиением осужденных опубликовала на своем сайте "Новая газета". По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Это видео, как и предыдущее — с избиением осужденного Евгения Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт".
Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН наносили группе осужденных удары руками, ногами и резиновыми палками.
"По подозрению в совершении преступления задержаны сотрудники ИК-8 Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко. Следствие ходатайствует об их аресте. Устанавливаются иные должностные лица, участвовавшие в избиении заключенных", — говорится в сообщении.
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