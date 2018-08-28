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Россиянин сделал из мамы мошенницу и пожалел
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Россиянин сделал из мамы квартирную мошенницу и пожалел 

dom.lenta.ru 45 минут назад
Фото: "Коммерсантъ"
Жителя Ульяновска приговорили к четырьмя годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей за мошенничество с недвижимостью, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Мужчина обманом присвоил квартиру соседки, заставив участвовать в преступной схеме собственную мать. Как установили следователи, 51-летний менеджер одной из ульяновских фирм узнал о смерти женщины, проживавшей в жилом доме на улице Аблукова. Использовав внешнее сходство умершей с его же матерью, злоумышленник организовал сделку дарения квартиры скончавшейся стороннему человеку.
В результате преступник и его близкая родственница в августе 2015 года незаконно приобрели право собственности на данный объект недвижимости, оцененный более чем в миллион рублей.
Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Он получил четыре года тюрьмы, кроме того, ему предстоит выплатить в пользу государства полумиллионный штраф. Мать злоумышленника в силу престарелого возраста осуждена на два года лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей.
В начале августа текущего года Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме предложил сделать согласие опеки необходимым условием сделок с недвижимостью, заключаемых людьми старше 65-70 лет. Таким образом предполагается защитить пожилых от квартирных мошенников.
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