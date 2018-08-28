Обвиняемая в экстремизме за мемы уличила судью

Обвиняемая в экстремизме за мемы поймала судью на расизме

Судья Индустриального районного суда Барнаула Сергей Трушкин во время рассмотрения дела об экстремизме и оскорблении чувств верующих предложил называть чернокожих неграми, чтобы «не ломать язык». Об этом в своем Twitter сообщила местная жительница Мария Мотузная, которая проходит по делу обвиняемой.

«Весь процесс судья и [свидетель] Дарья описывали картинки именно так. Я чуть не заплакала от обиды. Экстремист при этом я», — написала девушка.

Она добавила, что во время заседания свидетели путались в показаниях или якобы многого не помнили.

Ранее сообщалось, что на суде сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом не смог ответить на многие вопросы защиты, зато сообщил, что что во время работу над делом всего за час просмотрел 14 тысяч мемов на странице Мотузной «ВКонтакте». На вопрос о том, как он успел это сделать, силовик сказал, что не помнит.