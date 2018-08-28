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Обвиняемая в экстремизме за мемы уличила судью
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Обвиняемая в экстремизме за мемы поймала судью на расизме 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Судья Индустриального районного суда Барнаула Сергей Трушкин во время рассмотрения дела об экстремизме и оскорблении чувств верующих предложил называть чернокожих неграми, чтобы «не ломать язык». Об этом в своем Twitter сообщила местная жительница Мария Мотузная, которая проходит по делу обвиняемой.
«Весь процесс судья и [свидетель] Дарья описывали картинки именно так. Я чуть не заплакала от обиды. Экстремист при этом я», — написала девушка.
Она добавила, что во время заседания свидетели путались в показаниях или якобы многого не помнили.
Ранее сообщалось, что на суде сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом не смог ответить на многие вопросы защиты, зато сообщил, что что во время работу над делом всего за час просмотрел 14 тысяч мемов на странице Мотузной «ВКонтакте». На вопрос о том, как он успел это сделать, силовик сказал, что не помнит.
Дело против 23-летней Марии Мотузной было возбуждено из-за сохраненных в соцсетях картинок. На них были изображения, напоминающие патриарха Кирилла, Иисуса Христа и священнослужителей, которые сопровождались якобы оскорбляющими верующих надписями. Еще одна иллюстрация «унижает представителей негроидной расы». История получила большой резонанс после того, как девушка рассказала об обысках и показала материалы двухтомного дела.
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Комментарии1  Ещё 10 источников 
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