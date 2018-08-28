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В Японии из-за жары за неделю погибли два человека
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В Японии из-за жары за неделю погибли два человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
За неделю с 20 по 26 августа в Японии от теплового удара скончались два человека, 5890 человек были направлены в больницы, сообщило во вторник Главное пожарное управление Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи.
По сравнению с относительно прохладной предыдущей неделей, когда в больницы обратились 3669 человек, рост составил 1,6 раз.
С конца июня почти на всей территории Японии установилась жаркая погода. Этим летом были зафиксированы тепловые рекорды во многих регионах страны. Самой высокой стала температура 41,1 градуса, которая была зафиксирована в городе Кумагая в префектуре Сайтама в конце июля.
По прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится до начала-середины сентября.
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