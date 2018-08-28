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Появились подробности нападения на воинский эшелон
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Появились подробности нападения на эшелон в Забайкалье 

Рамблер 15 минут назад
В Забайкальском крае группа неизвестных попыталась напасть на воинский эшелон. В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района «Интерфаксу» рассказали, что участники нападения связаны с криминалитетом.
Нападение произошло в ночь на 27 августа на станции Петровский Завод. Несколько человек пересекли границу поста и совершили попытку нападения на караульных. Нападавшие не отреагировали на предупреждения и выстрел в воздух. В итоге военный открыл по ним огонь, один из злоумышленников был застрелен.
Остальные нападавшие сбежали. Источник РИА Новости в администрации Петровск-Забайкальского района заявил, что ранения получили еще три человека. Все они, как и погибший, — местные жители.
Источник "Интерфакса" отметил, что погибший мужчина 1989 года рождения был известен по прозвищу Жданчик. Он был «смотрящим» — координировал криминальные группы района. В день нападения он отмечал в кафе день рождения. Конфликт начался, когда военные пришли в расположенный рядом с кафе магазин.
По данным «Интерфакса», еще один приятель Жданчика был ранен.
По словам собеседника агентства, попытка нападения была совершена после конфликта между военными и местными жителями в привокзальном кафе. Там один из посетителей напал на солдат с ножом. Военные ушли из кафе и отправились к эшелону, но местные жители побежали за ними.
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