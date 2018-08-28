Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье

Неизвестные напали на караул воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае . Один из нападавших застрелен, остальные скрылись.

Нападение произошло в ночь на понедельник, 27 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), сообщает ТАСС . Представители военного округа отметили, что «применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ ».

Часовой окликнул группу неизвестных мужчин, когда те нарушили границу поста и собирались напасть на караул. Последовал предупредительный выстрел в воздух, но он не остановил нападавших. Тогда часовой открыл огонь на поражение. Один человек умер на месте, другие разбежались. Есть ли у них ранения, не сообщается.

Региональные СМИ сообщают, что после прибытия на станцию воинского эшелона, между военными и местными жителями произошел конфликт. Два солдата получили ранения и побежали к вагону-госпиталю, а местные попытались их догнать.