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Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье
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Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье 

News.ru 28 минут назад
Фото: ru.wikipedia.org/Aviateur/CC BY-SA 3.0
Неизвестные напали на караул воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае. Один из нападавших застрелен, остальные скрылись.
Нападение произошло в ночь на понедельник, 27 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), сообщает ТАСС. Представители военного округа отметили, что «применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ».
Часовой окликнул группу неизвестных мужчин, когда те нарушили границу поста и собирались напасть на караул. Последовал предупредительный выстрел в воздух, но он не остановил нападавших. Тогда часовой открыл огонь на поражение. Один человек умер на месте, другие разбежались. Есть ли у них ранения, не сообщается.
Региональные СМИ сообщают, что после прибытия на станцию воинского эшелона, между военными и местными жителями произошел конфликт. Два солдата получили ранения и побежали к вагону-госпиталю, а местные попытались их догнать.
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