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Воинский эшелон задержали из-за нападения
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Источник рассказал о задержке в движении воинского эшелона после нападения 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Задержка в движении воинского эшелона, на который совершили нападение на железнодорожной станции в Забайкальском крае, составила из-за проведения следственных действий порядка четырех часов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что на станции Петровский завод в Забайкальском крае несколько человек пытались напасть на воинский эшелон. На предупреждения часового и выстрел в воздух неизвестные не реагировали. В результате слаженных действий караула нападение было отражено, один из нападавших застрелен, остальные скрылись. По данным источника РИА Новости, воинский эшелон следовал для участия в крупных стратегических учениях "Восток-2018". Как рассказал агентству заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Ярцев, ведомство ведет розыск нападавших, которые являются местными жителями.
"Следственные действия на месте происшествия заняли примерно четыре часа", — сказал собеседник агентства.
Стратегические учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкальском крае. К ним будут привлечены войска двух военных округов и Северного флота. В учениях также будут участвовать китайские военнослужащие.
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