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В Приморье спасатели ищут рыболовную шхуну из КНДР
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В Приморье спасатели ищут рыболовную шхуну из КНДР 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
В Приморском крае спасатели ищут дрейфующую рыболовную шхуну КНДР, на борту которой могут находиться люди. Об этом СМИ сообщили представители морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
Информация о дрейфующем рыбацком судне поступила в Морской спасательно-координационный центр от ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю. В настоящее время водолазный катер, принадлежащий Приморскому филиалу Морспасслужбы, производит поиск в российских водах.
Ранее власти края сообщили, что почти 250 иностранных судов пережидали шторм в Приморье. В основном это были рыбацкие шхуны из Китая и Северной Кореи. Большинство судов уже покинули воды РФ, одному рыбаку потребовалась медицинская помощь, передает РИА Новости. Жители публикуют в социальных сетях фотографии шхун, выброшенных на берег.
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