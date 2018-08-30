В Приморье спасатели ищут рыболовную шхуну из КНДР 

В Приморском крае спасатели ищут дрейфующую рыболовную шхуну КНДР, на борту которой могут находиться люди. Об этом СМИ сообщили представители морского спасательно-координационного центра "Владивосток".
Информация о дрейфующем рыбацком судне поступила в Морской спасательно-координационный центр от ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю. В настоящее время водолазный катер, принадлежащий Приморскому филиалу Морспасслужбы, производит поиск в российских водах.
Ранее власти края сообщили, что почти 250 иностранных судов пережидали шторм в Приморье. В основном это были рыбацкие шхуны из Китая и Северной Кореи. Большинство судов уже покинули воды РФ, одному рыбаку потребовалась медицинская помощь, передает РИА Новости. Жители публикуют в социальных сетях фотографии шхун, выброшенных на берег.