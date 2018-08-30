В Приморье спасатели ищут рыболовную шхуну из КНДР

Приморском крае спасатели ищут дрейфующую рыболовную шхуну КНДР , на борту которой могут находиться люди. Об этом СМИ сообщили представители морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Информация о дрейфующем рыбацком судне поступила в Морской спасательно-координационный центр от ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю. В настоящее время водолазный катер, принадлежащий Приморскому филиалу Морспасслужбы, производит поиск в российских водах.