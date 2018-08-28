Во время карнавала в Ноттинг-Хилле задержали 250 человек

Во время карнавала в британском Ноттинг-Хилле задержали более 250 человек

Более 250 человек задержаны во время ежегодного карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.

"По данным на вечер понедельника, за прошедший день задержаны 125 человек, в воскресенье задержали 133 человека… В большей части задержания связаны с асоциальным поведением, насилием и нападениями. Более подробная статистика будет доступна утром во вторник", — сказал собеседник агентства.

По его словам, безопасность карнавала обеспечивали усиленные патрули полиции, которые получили специальные инструкции и дополнительные полномочия, позволяющие останавливать и обыскивать всех, кто вызвал подозрения.

В этом году для обеспечения правопорядка было привлечено рекордное количество полицейских: 7 тысяч сотрудников работали на улицах района Ноттинг-Хилл в понедельник, более 6 тысяч — в воскресенье.

Ежегодный карнавал прошел при усиленных мерах безопасности, вызванными постоянным ростом насилия и преступлений с применением холодного оружия в дни фестиваля.

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа с 1966 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. В 2017 году количество гостей фестиваля превысило 1 миллион человек. При этом во время карнавала в прошлом году были задержаны 313 человек, а за несколько недель до него были проведены 656 превентивных арестов.

Уже несколько лет фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с ростом количества преступлений во время его проведения. Полиция фиксирует десятки правонарушений, связанных с наркотиками, насилием, нападением с холодным оружием. В прошлом году в числе прочих было совершено 12 нападений на сотрудников правоохранительных органов , пресекалась автомобильная езда в состоянии алкогольного опьянения, зафиксированы 50 нарушений законодательства об обращении с оружием. Также полицейские зафиксировали 58 случаев правонарушений, связанных с наркотиками, и шесть правонарушений сексуального характера. За два дня было ранено 28 представителей полиции. Полиция постоянно изымает у гостей фестиваля огнестрельное оружие, ножи, дубинки и газовые баллончики.

Местные жители и владельцы недвижимости на время фестиваля заколачивают окна домов и магазинов щитами из толстой фанеры, многие обносят придомовые территории временными решетчатыми заборами с целью спастись от сопровождающего карнавал вандализма.